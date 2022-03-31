Забыл маску - оплати штраф

В рамках законопроекта ВРУ, который подразумевает усиление мер и способов контроля за соблюдением общих карантинных мер, за отсутствие маски украинцев будут штрафовать не только полицейские, но и работники эпидемического контроля.
Документ предлагает штрафовать граждан без защитных масок сразу на месте на сумму от 170 до 255 грн.
В случае принятия закона граждан смогут штрафовать не только полицейские, но и работники эпидемического контроля, а также представители органов местного самоуправления, на которых возлагается контроль за противоэпидемическими мерами.
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