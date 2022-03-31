Забыл маску - оплати штраф



Документ предлагает штрафовать граждан без защитных масок сразу на месте на сумму от 170 до 255 грн.

"При этом полиция может сразу составлять протокол, а не так, как было раньше. Раньше составляли протокол, его передавали в суд, потом решали, налагать ли штраф или не налагать. В результате этого у нас относительно к менее 3-5% были применены штрафные санкции – как к гражданам, так и к организациям. Сейчас это будет такой же механизм, как и по нарушению ПДД", – сказал Степанов.