За время режима тишины на Донбассе погибли 45 украинских военнослужащих

11:46 23 июля Киев, Украина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) озвучили число военных, погибших и раненых на Донбассе за время режима тишины.

Об этом нам сообщили в Вооруженных Силах Украины.

За время так называемого режима тишины, который на Донбассе продолжается с 27 июля 2020 года, в результате обстрелов боевиков погибли 45 украинских военнослужащих, еще 150 получили ранения.



Всего за время боевых действий на Донбассе — то есть с апреля 2014 года — погибли 2705 украинских военных, еще 10 280 получили ранения.



Это данные по состоянию на 18 июля — после того стало известно о смерти в больнице 29-летнего военного Александра Горбенко из Кривого Рога. Он получил ранения 15 июля в результате обстрела боевиков.



Также в эту статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах.



Ранее в ООН подсчитали, что общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет примерно от 42,5 до 44,5 тысячи человек.



Из них около 13,2-13,4 тысячи человек погибли. Речь идет о более 3,4 тысячи гражданских лиц, около 4,2 тысячи украинских военных и примерно 5,8 тысячи боевиков.