За вчерашний "день тишины" было зафиксировано 61 нарушение – МВД

11:46 22 ноября Киев, Украина

Как и первый, второй тур местных выборов, который проходит сегодня, отмечен большим числом правонарушений. Так, по данным Национальной полиции, вчера, во время так называемого "дня тишины", было принято 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса перед повторным голосованием на местных выборах.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлено в Ровенской области.

Указанные сообщения касались: незаконной агитации – 42, подкупа избирателей – 14, нарушение ведения реестра избирателей – 4 и мошенничества – 1.

В Днепропетровской и Львовской области полицейские составили два административных протокола по статье о нарушении ограничений относительно ведения предвыборной агитации (ст.212-10 КоАП).

В Донецкой, Запорожской области и городе Черкассы в ЕРДР внесены сведения о трех уголовных производствах по статье о подкупе избирателя, участника референдума (ч.2 ст.160 УК Украины).

Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 16 728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато 1161 уголовное производство и составлено 2 433 протокола об административных правонарушениях.

Напомним, 22 ноября в 11 крупных городах Украины проходит второй тур голосования за мэров. Также в 15 регионах состоится повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов.

Как сообщалось, 15 ноября в семи городах прошел второй тур местных выборов. Явка на них составила лишь 24%.