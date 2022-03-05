За сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел, есть раненый

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, за прошедшие сутки в зоне действий операции Объединенных сил сепаратисты произвели один обстрел из миномета. Хотя боевые потери среди бойцов ВСУ отсутствуют, один воин получил ранение, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
За прошедшие сутки, 5 июня, в районе проведения операции ООС обстрелов не зафиксировано.
Также отмечается, что один военнослужащий получил боевое ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Бойца госпитализировали. Его состояние здоровья средней тяжести.
Напомним, в ОБСЕ сообщили, сколько детей стали жертвами войны на Донбассе.
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