За сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел, есть раненый

09:25 06 Июнь Киев, Украина

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, за прошедшие сутки в зоне действий операции Объединенных сил сепаратисты произвели один обстрел из миномета. Хотя боевые потери среди бойцов ВСУ отсутствуют, один воин получил ранение, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

За прошедшие сутки, 5 июня, в районе проведения операции ООС обстрелов не зафиксировано.

"По состоянию на 7:00, 6 июня, российско-оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции из миномета 120-го калибра у населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что один военнослужащий получил боевое ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Бойца госпитализировали. Его состояние здоровья средней тяжести.

Напомним, в ОБСЕ сообщили, сколько детей стали жертвами войны на Донбассе.