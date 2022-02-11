За прошедшие сутки на Донбассе террористы трижды нарушили режим тишины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы трижды нарушали договоренности о перемирии.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Марьинки были зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.
Неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
"Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.
Кроме того, штаб зафиксировал факт дополнительного инженерного оборудования позиций оккупантов в сторону украинских подразделений в направлении Водяного из временно оккупированной Ужовки.
За минувшие сутки потерь среди украинских военных не было.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Марьинки были зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.
Неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
"Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.
Кроме того, штаб зафиксировал факт дополнительного инженерного оборудования позиций оккупантов в сторону украинских подразделений в направлении Водяного из временно оккупированной Ужовки.
За минувшие сутки потерь среди украинских военных не было.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
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