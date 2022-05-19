За сутки донбасские сепаратисты трижды нарушили режим тишины

10:32 16 августа Киев, Украина

Как сообщил утром пресс-центр штаба ООС, в течение 15 августа в районе действия Операции объединенных сил на Донбассе пророссийские формирования сепаратистов три раза нарушили режим перемирия.

В частности, возле Светлодарска сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию на Донбассе.

Напомним, что 14 и 13 августа нарушения на Донбассе не были зафиксированы. Ранее в Минреинтеграции предложили Вашингтону пути подключения к переговорам по Донбассу для оживления дипломатических процессов.