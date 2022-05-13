За подделку тестов на COVID-19 будет предусмотрена ответственность

08:38 12 декабря Киев, Украина

Когда возникает новый закон, некоторые граждане сразу начинают искать путь. Путь не к выполнению закона, а в обход закона. Вот и на этот раз в Украине появилась проблема – подделка тестов на COVID-19.

Как рассказал вчера, 11 декабря, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в Верховной раде Украины планируют рассмотреть введение ответственности за подделку тестов на COVID-19. Законопроект уже готов к регистрации в ВР.

Радуцкий отметил, что криминальной ответственности за подделку тестов в Украине нет.

"Мы будем исправлять этот пробел. Вряд ли мы успеем рассмотреть этот законопроект на этой сессионной неделе, но на следующей, я думаю, этот законопроект будет иметь поддержку", - сказал Радуцкий.

Каким именно предполагается наказание за подделку тестов, Радуцкий не уточнил.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине стали делать меньше тестов на коронавирус, так как все меньше украинцев заражаются коронавирусом и меньше болеют.

Также Минздрав планирует делать миллион COVID-тестов в месяц. Украина уже начала получать тесты на антиген, которые можно сделать прямо у семейного врача, а результат будет готов через 15 минут.