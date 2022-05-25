"Слуги народа" выступили против штрафа за русский язык в сфере обслуживания

08:36 22 декабря Киев, Украина

Как стало известно, на голосование в Верховной Раде была подготовлена поправка к закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В ней речь идет об устранении админнаказания в виде штрафа за нарушение этого закона в сфере услуг.

Проект закона №4528 об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства зарегистрировали народные депутаты из президентской фракции "Слуга народа". Среди авторов законопроекта: Максим Бужанский, Александр Дубинский, Кирилл Гетманцев, Александр Качура и другие "слуги народа".

В то же время, самого текста законопроекта и пояснительной записки на сайте Рады нет. Сам Бужанский же пишет в Telegram-канале, что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать поводы для протестов перед принятием бюджета.

По его мнению, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Им предусмотрена, в частности, должность языкового омбудсмена.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь говорил том, что необходимо, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. По его мнению, это один из ключевых документов, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации, и по объяснению основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследования.

Напомним, Кабмин утвердил план реализации первого этапа Стратегии популяризации украинского языка до 2022 года.