За нарушение масочного режима украинцев будут штрафовать на месте

08:41 31 октября Киев, Украина

Вчера, 30 октября, во время выступления на телеканале 112 Украина, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в ВРУ направлен законопроект об усилении ответственности за нарушение карантинных правил. По его словам, украинцев, которые нарушают карантинные меры, полиция начнет штрафовать на месте.

"На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", - сказал Ляшко.

Кроме того, он отметил, что ношение маски не вредит здоровью человека.

"Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови - это было доказано, что это неправда, это фейк", - отметил он.

Ляшко добавил, что если маска качественная, допущена на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.

Напомним, Министерство здравоохранения выступает за увеличение размера штрафа за нарушение требований карантина. Соответствующий законопроект находится в парламенте, но депутаты его до сих пор не рассмотрели.