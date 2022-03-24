За нарушение масочного режима украинцев будут штрафовать на месте

Вчера, 30 октября, во время выступления на телеканале 112 Украина, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в ВРУ направлен законопроект об усилении ответственности за нарушение карантинных правил. По его словам, украинцев, которые нарушают карантинные меры, полиция начнет штрафовать на месте.
Кроме того, он отметил, что ношение маски не вредит здоровью человека.
Ляшко добавил, что если маска качественная, допущена на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.
Напомним, Министерство здравоохранения выступает за увеличение размера штрафа за нарушение требований карантина. Соответствующий законопроект находится в парламенте, но депутаты его до сих пор не рассмотрели.
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