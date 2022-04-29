За минувшие сутки в Украине вакцинировано 143 тысячи человек

С появлением дополнительных вакцин, темпы вакцинации в Украине неуклонно растут. За минувшие сутки медики привили 143 534 украинцев.
Об этом сообщает Минздрав в четверг, 29 июля.
Так, первую дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы – 57 747 человек.
Накануне в стране работали 812 мобильные бригады, 2 787 пунктов вакцинации, 384 центров вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Moderna – 50 026. Меньше использовались вакцины Pfizer – 37 830, Sinovac Biotech – 32 769 и AstraZeneca – 22 890.
С начала прививочной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 225 458 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (вторая доза):
Киев - 10645
Винницкая обл - 2081
Волынская обл - 1012
Днепропетровская обл - 5163
Донецкая обл - 2458
Житомирская обл - 1737
Закарпатская обл - 1006
Запорожская обл - 2522
Ивано-Франковская обл - 1318
Киевская обл - 4161
Кировоградская обл - 837
Луганская обл - 757
Львовская обл - 3652
Николаевская обл - 1808
Одесская обл - 56/3012
Полтавская обл - 1806
Ровенская обл - 1417
Сумская обл - 1961
Тернопольская обл - 1008
Харьковская обл - 2558
Херсонская обл - 1776
Хмельницкая обл - 1403
Черкасская обл - 1208
Черновицкая обл - 870
Черниговская обл - 1571
Так, первую дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы – 57 747 человек.
Накануне в стране работали 812 мобильные бригады, 2 787 пунктов вакцинации, 384 центров вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Moderna – 50 026. Меньше использовались вакцины Pfizer – 37 830, Sinovac Biotech – 32 769 и AstraZeneca – 22 890.
С начала прививочной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 225 458 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (вторая доза):
Киев - 10645
Винницкая обл - 2081
Волынская обл - 1012
Днепропетровская обл - 5163
Донецкая обл - 2458
Житомирская обл - 1737
Закарпатская обл - 1006
Запорожская обл - 2522
Ивано-Франковская обл - 1318
Киевская обл - 4161
Кировоградская обл - 837
Луганская обл - 757
Львовская обл - 3652
Николаевская обл - 1808
Одесская обл - 56/3012
Полтавская обл - 1806
Ровенская обл - 1417
Сумская обл - 1961
Тернопольская обл - 1008
Харьковская обл - 2558
Херсонская обл - 1776
Хмельницкая обл - 1403
Черкасская обл - 1208
Черновицкая обл - 870
Черниговская обл - 1571
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