За минувшие сутки сепаратисты совершили восемь обстрелов, погиб мирный житель

08:55 12 августа Киев, Украина

По информации, опубликованной в утренней сводке штаба ООС, за минувшие сутки на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил враг совершил восемь обстрелов украинских позиций, чем нарушил режим прекращения огня.

"У Новомихайловки и Новоселовки Второй сепаратисты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов. В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения", - говорится в сообщении.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель 1935-го года рождения.

Были поврежденные частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Возле Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Мироновского - из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Пески - из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один боец ВСУ получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, его состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, стало известно имя военного, получившего смертельное ранение на Донбассе. Во время вражеских обстрелов возле Новолуганского получил смертельное ранение Алексей Кайданович, военнослужащий ВСУ с Новоград-Волынского Житомирской области.