За минувшие сутки на востоке Украины погибли два бойца

08:24 06 Апрель Киев, Украина

В результате открытого огня со стороны российских военных оккупантов на востоке страны погибли два украинских воина. За минувшие сутки режим тишины российской стороной был нарушен семь раз.





Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции



"Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.



Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.



Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки - из стрелкового оружия.Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об активном распространении оккупантами ложной информации и откровенных фейков, целью которых является дискредитация Вооруженных Сил Украины. Информируем, что Вооруженные Силы неизменно придерживаются режима прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций: "5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ, вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. В тот же день, проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта".

"О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.