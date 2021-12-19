За минувшие сутки на востоке Украины погибли два бойца

В результате открытого огня со стороны российских военных оккупантов на востоке страны погибли два украинских воина. За минувшие сутки режим тишины российской стороной был нарушен семь раз.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки - из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки - из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.
Также сообщается, что пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций: "5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ, вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. В тот же день, проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта".
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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