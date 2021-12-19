За хулиганство задержан один участник акции под ОП

Вчера вечером, во время акции в поддержку Стерненка, протестующие под Офисом президента совершали хулиганские действия, граничащие с вандализмом. По сообщению полиции Киева, один из хулиганов был задержан.
Отмечается, что правонарушитель задержан по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы.
По данным PavlovskyNews, задержанным является ветеран 93 ОМБр и сооснователь издательства Дом Химер Влад Сорд (Владислав Стафийчук). Указано, что он похож на мужчину, который разбил стекла в двери здания ОП во время беспорядков.
В связи с задержанием под Печерским управлением полиции произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Протестующие пытались помешать вывезти Сорда из управления в СИЗО.
Напомним, накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.
На это замглавы МВС Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".
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