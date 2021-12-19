За хулиганство задержан один участник акции под ОП

11:15 21 Март Киев, Украина

Вчера вечером, во время акции в поддержку Стерненка, протестующие под Офисом президента совершали хулиганские действия, граничащие с вандализмом. По сообщению полиции Киева, один из хулиганов был задержан.

"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности", - указано в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель задержан по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным PavlovskyNews, задержанным является ветеран 93 ОМБр и сооснователь издательства Дом Химер Влад Сорд (Владислав Стафийчук). Указано, что он похож на мужчину, который разбил стекла в двери здания ОП во время беспорядков.

В связи с задержанием под Печерским управлением полиции произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Протестующие пытались помешать вывезти Сорда из управления в СИЗО.

Напомним, накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.

На это замглавы МВС Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".