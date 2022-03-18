За ходом местных выборов следят более 40 иностранных наблюдателей

11:43 25 октября Киев, Украина

За ходом местных выборов в Украине наблюдают 41 представитель от шести различных государств. Они наблюдают за соблюдением законных требований к процедуре голосования. Информацию об этом предоставила сегодня, 25 октября, Центральная избирательная комиссия.

Больше всего своих наблюдателей имеет Венгрия - 19, Словакия - шесть, по пять - Германия и Казахстан, четыре - Испания и два - Чехия.

Также девять международных организаций отправили в Украину 271 своего наблюдателя на местных выборах. Многочисленное представительство - 88 наблюдателей - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Напомним, что в Украине стартовали местные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Первые результаты экзитполов огласят после их закрытия.

Вскоре ОПОРА рассказала о первых нарушениях на выборах. На некоторых избирательных участках не хватает урн и кабинок для голосования, а некоторые открылись раньше времени.