За день до выборов. Чем заняты кандидаты в президенты

21:40 02 ноября Киев, Украина



Об этом сообщает Foxnews.



Кандидат в президенты от демократов Джо Байден отправится на поле битвы в штат Огайо в понедельник, в последний день перед выборами 3 ноября.



В предвыборном сообщении кандидата говорится, что он намерен обратится к избирателям в городе Кливленде о «кризисах, с которыми столкнулась страна».



Согласно совокупности опросов, проведенных RealClearPolitics, Байден и Трамп сражаются в Огайо лицом к лицу, бывший вице-президент Байден лидирует менее чем на четверть процентного пункта.



Огайо считается спорным штатом. В 2016 году Трамп обошел соперницу Хилари Клинтон более чем на 8 процентных пунктов в штате; но Барак Обама выиграл в штате как в 2008, так и в 2012 году, хотя и с меньшим отрывом (4,6 процентных пункта и 3 процентных пункта соответственно).



Пока Байден находится в Огайо, Трамп написал в своем Twitter, что он направляется в Северную Каролину.



Трамп примет участие в митингах в Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Первым пунктом в серии мероприятий Трампа станет город Фейетвилл в Северной Каролине, а завершающий митинг пройдет в городе Гранд-Рапидс в Мичигане.