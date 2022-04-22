За 6 месяцев СБУ задержала 18 агентов спецслужб РФ

09:15 23 июля Киев, Украина

Контрразведка СБУ за 6 месяцев 2021 года предотвратила работу 3 агентурных сетей на территории 4 областей Украины и задержала 18 агентов, работавших на спецслужбы РФ.

Агентурные сети функционировали на территории Донецкой, Николаевской, Луганской и Одесской областей, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Одна из таких сетей выполняла задание "МГБ ЛНР" в районе операции Объединенных сил. Агенты не только за деньги собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении и передислокации подразделений ВСУ, но и готовили теракт – отравление военнослужащих в Луганске химическим веществом", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в целом по материалам контрразведки было открыто 167 уголовных производств по признакам государственной измены, шпионажа и создания террористических организаций, и за указанный период вступили в силу 59 приговоров суда.

"Также контрразведчики СБУ изъяли из незаконного оборота комплектующие к авиатехнике, бронетехнике и зенитно-ракетных комплексам общей стоимостью более 1 млрд грн. Эти товары были переданы Министерству обороны. Между тем, военная контрразведка СБУ разоблачила 21 агента иностранных спецслужб в Украине и еще 14 участников незаконных вооруженных группировок", – заявили в СБУ.

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