За 30 лет 17 тысяч км газосетей Украины перешли в частную собственность

13:02 31 июля Киев, Украина

Являются ли объекты газораспределительных систем стратегическими? Да. А допустима ли приватизация таких стратегических объектов в стране, где до сих пор не побеждена коррупция? По данным СНБО, за 30 лет Украина потеряла 17 тысяч километров сетей, которые оказались в частных руках. Об этом сообщил глава Совета Алексей Данилов.

"Мы обратили внимание на состояние в газораспределительных сетях. Должны констатировать, что государство странным образом потеряла 16 920 км сетей, перешедших в частную собственность. И мы не видим оснований, сейчас этим не заниматься", - сказал он.

Глава СНБО отметил, что одна из компаний владеет 70% облгазов, которая имеет отношение к бизнесмену Дмитрию Фирташу, против которого были введены санкции.

"Мы этим вопросом будем заниматься, согласно решению СНБО. Дадим поручение Кабмину, чтобы проверял соблюдение законодательства", - добавил Данилов.

Напомним, санкции против Фирташа действуют с конца июня. Они введены на три года и включают: блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, применяется запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины О санкциях.