"Юридический спам": в ОП отреагировали на иск Порошенко к Зеленскому из-за "пленок Медведчука"

11:02 07 июля Киев, Украина





Экс-президент Петр Порошенко подал в суд на нынешнего главу Украины и журналистов-расследователей, обнародовавших "пленки Медведчука" . В ОП поданный иск назвали странным и абсурдным.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

По мнению Подоляка, поданный адвокатами экс-президента иск в суд представляет собой "просто юридический спам и не больше".

"Комментировать его всерьез или как-то оценивать перспективы - невозможно. На мой взгляд, одно из двух. Или адвокаты Порошенко генерируют хотя бы какую-то заметную активность, чтобы оправдывать расходы на их содержание. Или у самого Порошенко уже исчерпались идеи на счет того, как перекрывать негатив от реально существовавших взаимоотношений с Медведчуком", - заявил советник главы ОПУ.

Обвинения в адрес ОП в модерации "пленок" Подоляк назвал абсолютно бессмысленными.



Как сообщалось, адвокаты Порошенко через суд потребовали от Зеленского и журналистов-расследователей опубликовать полную версию "пленок". По утверждению защиты экс-президента "пленок Медведчука" "значительно больше 36 часов".



О чем идет речь в "пленках Медведчука"

Проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал записи, сделанные во время прослушивания разговоров народного депутата от "ОПЗЖ" Медведчука с российскими чиновниками и главарями боевиков.



Из записей следует, что Медведчук участвовал в переговорах о закупке газа, электроэнергии и об обмене пленными. Так, в одной из частей программы журналисты рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.



Также стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.



Кроме того, Медведчук блокировал освобождение "киборга" Андрея Гречанова из плена боевиков ради Порошенко.