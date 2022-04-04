"Юридический спам": в ОП отреагировали на иск Порошенко к Зеленскому из-за "пленок Медведчука"

Экс-президент Петр Порошенко подал в суд на нынешнего главу Украины и журналистов-расследователей, обнародовавших "пленки Медведчука". В ОП поданный иск назвали странным и абсурдным.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк
По мнению Подоляка, поданный адвокатами экс-президента иск в суд представляет собой "просто юридический спам и не больше".
Обвинения в адрес ОП в модерации "пленок" Подоляк назвал абсолютно бессмысленными.
Как сообщалось, адвокаты Порошенко через суд потребовали от Зеленского и журналистов-расследователей опубликовать полную версию "пленок". По утверждению защиты экс-президента "пленок Медведчука" "значительно больше 36 часов".
Как сообщалось, адвокаты Порошенко через суд потребовали от Зеленского и журналистов-расследователей опубликовать полную версию "пленок". По утверждению защиты экс-президента "пленок Медведчука" "значительно больше 36 часов".
О чем идет речь в "пленках Медведчука"
Проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал записи, сделанные во время прослушивания разговоров народного депутата от "ОПЗЖ" Медведчука с российскими чиновниками и главарями боевиков.
Из записей следует, что Медведчук участвовал в переговорах о закупке газа, электроэнергии и об обмене пленными. Так, в одной из частей программы журналисты рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.
Также стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.
Кроме того, Медведчук блокировал освобождение "киборга" Андрея Гречанова из плена боевиков ради Порошенко.
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