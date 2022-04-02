Юбилейный ХХ радиодиктант национального единства для украинцев

Каждый год украинцы с усердием пишут диктант, который транслируется по радио. Это хороший способ проверить свои знания украинского языка и ощутить единство многотысячной аудитории любителей родной речи. Как стало известно, в этом году состоится юбилейный ХХ радиодиктант национального единства. Он будет проведен в понедельник, 9 ноября, в День украинской письменности и языка. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"В этом году подготовку диктанта поручили трем специалистам. Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Читать диктант будет знаменитая актриса Римма Зюбина", – говорится в сообщении.

Как отмечается, спецпроект, организованный Общественным специально по случаю события, стартует в студии UA: Первый, а также в эфире UA: Украинское радио и UA: Радио Культура в 9:00. Ведущие в студии расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам же радиодиктант начнется в 9:15.

Время для отправки готового текста – астрономические сутки. Текст диктанта обнародуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.

Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправления был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать на ящик [email protected] После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев, в зависимости от количества полученных писем.

Трансляция состоится: на радио – UA: Украинское радио, UA Радио Культура; на телевидении – UA: Первый, UA: Культура и на региональном общественном телевидении; в интернете – ютуб-канал и фейсбук-страница UA: Украинское радио.

Как напомнили организаторы – Общественное вещание, Украинское радио и Радио Культура, – тысячи украинцев ежегодно принимают участие в флешмобе и присоединяются к радиодиктанту по всему миру.

Напомним, в прошлом году лишь двое людей написали без ошибок всеукраинский радиодиктант национального единства. Одна из победительниц – шестиклассница из Закарпатской области Анастасия Швец.