Январский локдаун: Укрзализныця не будет останавливать поезда

15:55 10 декабря Киев, Украина

Пресс-служба АО "Укрзализныця" сообщила, что на время "зимних каникул" с 8-24 января, в Украине не будет ограничено железнодорожное сообщение.

"Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Укрзализныця приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране.

«Укрзализныця как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это в наиболее безопасный способ, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы железной дороге», - отметил член правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

Укрзализныця призывает пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение ввести локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.