Яценюк: Если Украина станет членом НАТО, на ее территории никогда не будет российских танков

18:38 23 октября Киев, Украина

При условии вступления Украины в НАТО , все ее территории, в том числе и временно оккупированные Российской Федерацией, будут находиться под контролем украинской армии.

Такое заявление сделал Арсений Яценюк 23 октября во время Cпециального Киевского форума по безопасности.



"Для граждан Украины абсолютно понятно, что если Украина станет членом НАТО, то в Донецке, Луганске, в Крыму… И в Киеве, и на других территориях Украины никогда не будет российских танков. Тут будет исключительно украинская армия, которая поддерживается вооруженными силами стран-членов НАТО согласно 5-й статьи Вашингтонского договора", – сказал он.



Яценюк имел в виду Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 года в Вашингтоне западноевропейскими и североамериканскими странами для коллективной обороны в Североатлантическом регионе.



Договор послужил основой создания блока НАТО. Его 5-я статья предусматривает, что вооруженная агрессия против одной или нескольких стран рассматривается как нападение на всех участниц договора. В этом случае каждая страна обязуется помочь жертве агрессии, в том числе военной силой.



"Это понятно для человека, потому что он защищен", – сказал экс-премьер.