Взрыв на Позняках: президент выполнил обещание

Все семьи лишившиеся крыши над головой, в результате взрыва на Позняках, получили новые квартиры от государства.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает в четверг, 13 августа, пресс-служба главы государства.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает в четверг, 13 августа, пресс-служба главы государства.
По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако на сегодняшний день все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.
Глава государства отметил, что теперь обязанность местной власти – помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.
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