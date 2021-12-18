Взрыв на Позняках: президент выполнил обещание

21:33 13 Август Киев, Украина





Об этом сообщил президент Владимир Все семьи лишившиеся крыши над головой, в результате взрыва на Позняках, получили новые квартиры от государства.Об этом сообщил президент Владимир Зеленский , передает в четверг, 13 августа, пресс-служба главы государства.

"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали", – заявил президент.

По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако на сегодняшний день все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.

"Благодарен нашей команде, что мы это сделали. Обещали до конца лета – и мы это выполнили. Все наконец получили новые квартиры в новых домах", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что теперь обязанность местной власти – помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.