Взрыв гранаты на митинге в Пакистане

09:11 06 Август Киев, Украина

На митинге в городе Карачи (Пакистан) от взрыва гранаты пострадали минимум 40 человек. Как сообщают местные СМИ, неизвестный бросил гранату в толпу митингующих.

Отмечается, что мероприятие было организовано организацией "Джамаат-и-Ислами" по случаю первой годовщины отмены Индией особого статуса северного штата Джамму и Кашмир, на который претендует Пакистан.

По словам правоохранителей, гранату в людей бросили два человека проезжая рядом с толпой на мотоцикле. Большинство пострадавших получили легкие ранения, только один находится в критическом состоянии. Кроме того, в результате взрыва были выбиты стекла у находившихся поблизости автомобилей.

Год назад Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории - административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат. Исламабад осудил такое решение, понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.

Напомним, в Пакистане восемь человек погибли и еще семь получили ранение при нападении на здание фондовой биржи в Карачи. Четыре террориста атаковали биржу, взорвав гранату у главного входа в здание и начав беспорядочную стрельбу из автоматов.