Выжженная пожарами площадь Луганщины превышает 20 тыс. га

15:36 04 Октябрь Киев, Украина

Ставшие бедствием, лесные пожары в Луганской области бушуют с 30 сентября. Тушением этих пожаров занимается Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

По данным ГСЧС, 3 октября в 19:30 мин. был ликвидирован пожар камыша и сухой травы вблизи поселков Песчаное, Нижнетеплое и Артема в Станично-Луганском районе.

По состоянию на 10:00 4 октября ликвидированы пожары леса, камыша и сухой растительности в очаге №4 вблизи сел Лобачево и Геевка и в очаге №7 вблизи села Болотенное.

Напомним, в течение 3 октября авиацией ГСЧС на территории Луганской области сделано 162 сбросов 504 тонн воды. С начала тушения пожаров сделано 345 сбросов 1,15 тыс. тонн воды.

Для тушения привлечено около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники, из них от ГСНЧС - 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8. Работы проводятся круглосуточно.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, превышает 20 тыс. га.

Также 3 октября стало известно, что на Луганщине ликвидировали один из очагов пожаров. Утром была потушена лесная подстилка вблизи села Чмыровка Старобельского района. Продолжается тушение шести очагов.