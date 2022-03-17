Выступление Зеленского с ежегодным посланием к Раде - онлайн

10:44 20 октября Киев, Украина

Украинский парламент собрался на пленарное заседание во вторник, 20 октября. Президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде и ответит на вопросы, поступающие от народных депутатов и простых украинцев.

Речь президента планировалась еще на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на более поздний срок.



Зеленский будет говорить о «Крымской платформе» и экономическом восстановлении Донбасса. Также он поднимет вопрос соблюдения эпидемических правил для борьбы с коронавирусом и расскажет о развитии украинской армии.