Выпускники проходят тестирование по химии

09:31 17 Июль Киев, Украина

Сегодня,17 июля 2020 года, тестированием по химии заканчивается основана сессия ВНО в Украине. На выполнение всех заданий ученикам дается два с половиной часа.

Тест насчитывает 52 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 74 балла. Ответить на вопросы и выполнить все задачи необходимо в течение 150 минут.

Украинский центр оценивания качества образования сообщил. Что тестирование начнется в 11:00. Вход в пункты тестирования начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущено к участию в ВНО.

Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

25 июня в Украине тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года.

30 июня, в Украине состоялось внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

2 июля состоялось ВНО по физике.

7 июля состоялось внешнее независимое оценивание по английскому языку.

15 июля украинские абитуриенты сдавали ВНО по географии.

Ранее сообщалось, что показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание (ВНО).