Вымогал взятку в 1 млн: зампред Харьковского облсовета пойман "на горячем"

07:29 23 июля Киев, Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили замглавы Харьковского областного совета и его сообщника на получении крупной взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Установлено, что за 1 миллион 50 тысяч гривен замглавы облсовета и адвокат "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия.



Они были задержаны после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тысяч гривен. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.



Операция была проведена детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Следствие продолжается, устанавливаются другие лица вероятно причастные к совершенному преступлению других лиц.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

У главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна, кроме первого заместителя Альберта Кононенко, еще трое заместителей: Валерия Мураева, Татьяна Беловол и Андрей Малыш. Кого из них задержало НАБУ, пока неизвестно.