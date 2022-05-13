Выдержит ли новая трасса Украины испытание гоночными авто

Стали ли качественнее украинские дороги? Испытать их качество решили с помощью гоночных автомобилей. Как сообщили в региональной Службе автомобильных дорог Днепропетровской области качество ремонта трассы Н-31 Днепр-Решетиловка проверят с помощью пяти гоночных автомобилей, которые возьмут из музея Машины времени.
Отмечается, что испытание проведут на полотне длиной 14 километров.
По данным издания, качество новой магистрали проверят пять спортивных болидов Эстония с форсированными двигателями и скоростью около 250 км/ час, которые являются частью самой богатой в Украине коллекции гоночных автомобилей и хранятся в музее Днепра Машины времени.
За рулем авто будут находиться профессиональные гонщики. Как уточнили в местном паблике 056, это "люди-легенды, которые участвовали в шоссейно-кольцевых гонках с 70-х годов - Александр Медведченко, Владимир Гавриленко, Виктор Поваров".
Испытание пройдет 19 августа на трассе Н-31 возле канала Донбасс Западный.
Как сообщалось, в Украине разработали проект изменений в государственные строительные нормы в части строительства автодорог с целью повышения их безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии