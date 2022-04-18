Выбран лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

09:29 20 ноября Киев, Украина

Жюри оргкомитета конкурса на лучший эскиз большого Герба, выбрало победителя, с которым Министерство культуры Украины заключит договор.

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, в конкурсе принимало участие 112 работ разных авторов. Победителем конкурса назван художник Алексей Кохан. В 1992 году он стал соавтором малого Государственного Герба Украины, также этот автор был победителем конкурса на эскиз большого Герба, который проходил в 1996-1997 годах.

Добавим, что следующий шаг во внедрении герба подготовленный Минюстом проект Закона Украины “О государственных символах”, который передадут в ВРУ.