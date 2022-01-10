Выборы в местный совет пройдут 25 октября. Избирательный процесс стартует с 5 сентября

06:02 31 Август Киев, Украина

25 октября пройдут очередные выборы депутатов районных, местных и сельских советов, а также городских голов. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму выборы не назначались и проводиться не будут.

Уже в следующую субботу, 5 сентября, в Украине официально стартует избирательный процесс местных выборов.



Эту дату на своем заседании 30 августа назначила Центральная избирательная комиссия.



"Решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины. При этом принято во внимание постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановление ЦИК от 8 августа 2020 года №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020", №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" и от 14 августа 2020 №176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года", — сообщили в ЦИК.



В то же время комиссия внесла изменения в раньше утвержденный календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года и выложила его в новой редакции.