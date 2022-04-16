Второй тур местных выборов совпал с карантином выходного дня. Меры безопасности

17:23 20 ноября Киев, Украина





По информации Центризбиркома, так называемый



- Днепре (Днепропетровская область) - кандидаты на должность: Загид Краснов (выдвинут местной организацией партии "За будущее") и Борис Филатов (выдвинут местной организацией партии "Пропозиція")



- Никополе (Днепропетровская область) - Руслан Олийнык ("Слуга народа") и Александр Саюк ("За будущее")



- Славянске (Донецкая область) - Вадим Лях ("Оппозиционный блок") и Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь")



- Ужгороде (Закарпатская область) - Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей ( "Слуга народа")



- Бердянске (Запорожская область) - Валерий Баранов ("За будущее") и Александр Свидло ("Оппозиционная платформа - За жизнь")



- Дрогобыче (Львовская область) - Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение)



- Львове - Андрей Садовый ("Самопоміч") и Олег Синютка ("Европейская Солидарность")



- Николаеве - Александр Сенкевич ("Пропозиція") и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа - За жизнь")



- Полтаве - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За будущее")



- Ривне - Александр Третьяк ("Европейская солидарность") и Виктор Шаркизян ("Ривне вместе")



- Черкассах - Анатолий Бондаренко ("За будущее") и Виктор Евпак ("Голос"). Второй и заключающий тур местных выборов состоится в это воскресенье, 22 ноября. Процесс голосования будет проходить в 11 территориальных громадах в 9 регионах, он будет сопровождаться некоторомы сложностями, такими как карантин выходного дня . В связи с этим будут предприняты соответствуюшие меры безопасности, - рассказали в ЦИК.По информации Центризбиркома, так называемый второй тур выборов состоится в:- Днепре (Днепропетровская область) - кандидаты на должность: Загид Краснов (выдвинут местной организацией партии "За будущее") и Борис Филатов (выдвинут местной организацией партии "Пропозиція")- Никополе (Днепропетровская область) - Руслан Олийнык ("Слуга народа") и Александр Саюк ("За будущее")- Славянске (Донецкая область) - Вадим Лях ("Оппозиционный блок") и Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь")- Ужгороде (Закарпатская область) - Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей ( "Слуга народа")- Бердянске (Запорожская область) - Валерий Баранов ("За будущее") и Александр Свидло ("Оппозиционная платформа - За жизнь")- Дрогобыче (Львовская область) - Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение)- Львове - Андрей Садовый ("Самопоміч") и Олег Синютка ("Европейская Солидарность")- Николаеве - Александр Сенкевич ("Пропозиція") и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа - За жизнь")- Полтаве - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За будущее")- Ривне - Александр Третьяк ("Европейская солидарность") и Виктор Шаркизян ("Ривне вместе")- Черкассах - Анатолий Бондаренко ("За будущее") и Виктор Евпак ("Голос").



По данным ЦИК, в повторном голосовании по выборам городского головы, которое состоится на 1649 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.



Кроме того, в ЦИК проинформировали, что 22 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов - в 2 городских совета, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутатов - в 32 сельских совета.



Планируется, что повторное голосование будет проходить на 86 избирательных участках. В нем вообще смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.



Как отметили в ЦИК, результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены территориальными избирательными комиссиями не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 включительно.



В то же время в ЦИК отметили, что во время повторного голосования на местных выборах в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и объявленным Кабинетом Министров карантином выходного дня члены участковых избирательных комиссий будут контролировать соблюдение избирателями и другими участниками избирательного процесса правил безопасности.



На участках должны быть организованы соответствующие противоэпидемические мероприятия. В частности, при входе на избирательные участки должен осуществляться температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания необходимо предусмотреть отдельные кабины для тайного голосования. С целью соблюдения безопасной дистанции на входе и в помещениях, где будет проходить голосование, должна быть нанесена соответствующая разметка. Все участки следует обеспечить необходимым количеством дезинфицирующих средств.