Вторая большая пресс-конференция президента. Видео

Сегодня на территории госпредприятия «Антонов» проходит большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского — по итогам двух лет его работы.
На пресс-конференцию аккредитовалось более ста СМИ и около двухсот журналистов, мероприятие проходит в ангаре на фоне самолета Ан 124-100 ("Руслан"). В ангаре для журналистов расставили стулья, на месте пребывания главы государства установили государственные флаги и президентский флагшток.
Модерирует мероприятие руководитель департамента информационной политики Офиса главы государства Ирина Победоносцева.
Президент Владимир Зеленский объяснил проведение пресс-конференции на заводе Антонов тем, что намерен поднять Украину, как взлетают самолеты.
Он напомнил, что Украина построила легендарный Ан Мрия, а тепер собирает новые Ан-178, фюзеляж которого сегодня презентовали.
Как сообщалось, предыдущая большая пресс-конференция Президента состоялась 20 мая 2020 года. Местом ее проведения была выбрана поляна возле Мариинского дворца.
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