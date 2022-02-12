Вторая большая пресс-конференция президента. Видео

14:29 20 Май Киев, Украина

Сегодня на территории госпредприятия «Антонов» проходит большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского — по итогам двух лет его работы.





На пресс-конференцию аккредитовалось более ста СМИ и около двухсот журналистов, мероприятие проходит в ангаре на фоне самолета Ан 124-100 ("Руслан"). В ангаре для журналистов расставили стулья, на месте пребывания главы государства установили государственные флаги и президентский флагшток.

Модерирует мероприятие руководитель департамента информационной политики Офиса главы государства Ирина Победоносцева.

Президент Владимир Зеленский объяснил проведение пресс-конференции на заводе Антонов тем, что намерен поднять Украину, как взлетают самолеты.

"Хочу поднять Украину вверх, как поднимается самолет Антонов", - сказал президент.

Он напомнил, что Украина построила легендарный Ан Мрия, а тепер собирает новые Ан-178, фюзеляж которого сегодня презентовали.

"В этом весь смысл моего видения Украины", - сказал он.

Как сообщалось, предыдущая большая пресс-конференция Президента состоялась 20 мая 2020 года. Местом ее проведения была выбрана поляна возле Мариинского дворца.