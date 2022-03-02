Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30" заявил, что зарплаты учителей в этом году вырастут на треть.
По его словам, власть позаботится о достаточном количестве школ и детских садов. То есть необходимо создать современную развитую инфраструктуру и инициатива Президента «Большое строительство» позволит это сделать.
Как сообщалось, Кабинет Министров во время очередного заседание 20 января утвердил новую тарифную сетку для расчета заработных плат работников бюджетной сферы. Как отметил Премьер-министр, это решение позволяет увеличить зарплаты учителей уже в январе почти на 20%.
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