14:17 31 Май Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль , выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30" заявил, что зарплаты учителей в этом году вырастут на треть.

«В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, разумеется, наша цель - это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов», - сказал Шмыгаль во время форума «Украина 30. Образование и наука».

По его словам, власть позаботится о достаточном количестве школ и детских садов. То есть необходимо создать современную развитую инфраструктуру и инициатива Президента «Большое строительство» позволит это сделать.

«Мы можем говорить, учитывая прошлый и этот год, о сотнях построенных школ и садиков в нашем государстве, которые создают качественную современную инфраструктуру для образования», - сказал Премьер.

Как сообщалось, Кабинет Министров во время очередного заседание 20 января утвердил новую тарифную сетку для расчета заработных плат работников бюджетной сферы. Как отметил Премьер-министр, это решение позволяет увеличить зарплаты учителей уже в январе почти на 20%.