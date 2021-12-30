ВСУ запретили отвечать на провокации сепаратистов на Донбассе

17:41 20 Апрель Киев, Украина

Ситуация на линии разграничения остается напряженной, Москва продолжает накалять ситуацию, чтобы провоцировать украинских военных.

ВСУ приказали не отвечать на провокации сепаратистов на Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции во вторник, 20 апреля.

"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации (на Донбассе - ред.). К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной - с начала года на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами.

"Выстрел снайпера - это преднамеренное убийство", - подчеркнул Кулеба, добавив, что это были "российские снайперы".

"Украина не планирует никакого вооруженного наступления, эскалации или провокаций, чтобы разрешить конфликт на Донбассе. Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решение конфликта", - отметил Кулеба.

"Одним из первых знаков деэскалации будет повторное обязательство российской стороны соблюдать перемирие. Совместное заявление ТКГ о приверженности к перемирию будет знаком того, что Россия как минимум готова разговаривать, а не только наращивать свою военную силу возле границ. Это не будет полной деэскалацией, но хотя бы лучом надежды", - пояснил министр.

При этом только Москва занимается эскалацией на Донбассе, говорит глава МИД Украины.

"Москва должна слышать из каждого угла, что это не две стороны - Украина и Россия - которые несут ответственность за эскалацию. Это только Москва масштабно наращивает военную силу, только Москва занимается эскалацией", - сказал Кулеба, добавив, что цена предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ всегда будет меньшей, чем цена ее остановки и смягчения ее последствий.

"Надеюсь, наши друзья и партнеры это понимают", - подчеркнул министр.

В то же время никакие переговоры за спиной Франции, Германии, США не ведутся, заверил глава МИД.