ВСУ передали опытные образцы ракетных комплексов «Нептун»

Минобороны Андрей Таран заявил, что Украине удалось создать вооружение нового поколения, опытные образцы которого уже переданы в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.
Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Глава ведомства Андрей Таран отметил, что береговые мобильные ракетные комплексы с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун", значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.
Напомним, в конце прошлого года Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун".
"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модификованим твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принято 23 августа 2020 года.
"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модификованим твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принято 23 августа 2020 года.
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