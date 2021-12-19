ВСУ передали опытные образцы ракетных комплексов «Нептун»

18:04 15 Март Киев, Украина

Минобороны Андрей Таран заявил, что Украине удалось создать вооружение нового поколения, опытные образцы которого уже переданы в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Глава ведомства Андрей Таран отметил, что береговые мобильные ракетные комплексы с противокорабельными ракетами РК-360МЦ Глава ведомства Андрей Таран отметил, что береговые мобильные ракетные комплексы с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун" , значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.

"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть Нептун, ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал Таран.

Напомним, в конце прошлого года Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун".



"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модификованим твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принято 23 августа 2020 года.