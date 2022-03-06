ВСУ недополучают денежные выплаты от Минобороны

ВСУ недополучают дополнительные денежные выплаты, общая сумма задолженности Министерства обороны перед военнослужащими с начала года увеличилась в три раза и составила 950 млн грн.
Об этом сообщает издание "Військовий кур'єр".
Так, в редакцию издания попал официальный документ, который датирован 25 мая 2021 года. Это доклад Начальнику Генштаба, в котором должностное лицо характеризует ситуацию с выплатами дополнительных видов денежного обеспечения как критическую.
Так, в редакцию издания попал официальный документ, который датирован 25 мая 2021 года. Это доклад Начальнику Генштаба, в котором должностное лицо характеризует ситуацию с выплатами дополнительных видов денежного обеспечения как критическую.
"Військовий кур'єр" отмечают, что согласно этому докладу задолженность составляла на 1 января 350 800 000 грн, а на 15 мая уже 950 млн грн, то есть выросла почти в три раза.
Кроме того, СМИ отмечает, что генштаб и командование ВСУ в соответствии с этим документом пытается решать проблему, но распорядителем средств является Минобороны.
Кроме того, СМИ отмечает, что генштаб и командование ВСУ в соответствии с этим документом пытается решать проблему, но распорядителем средств является Минобороны.
"Військовий кур'єр" уже направил несколько запросов выплат военнослужащим в Минобороны, однако никакого ответа не получил.
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