Встреча Зеленского и Байдена состоится позже

Из сообщения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы стало известно об изменении даты встречи президентов Украины и США. Сегодня, 19 августа, в министерстве иностранных дел уточнили, что встреча переносится всего на один день и состоится 31 августа в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что встреча состоится 30 августа.
Известно, что предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет. Также Зеленский посетит штат Калифорния.
Кулеба добавил, что события в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США.
Ранее в ОП озвучили ожидания от встречи Зеленский-Байден. Зеленский и Байден подпишут в США ряд документов о партнерстве, в частности, в оборонной и космической сферах, заявили в ОП.
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