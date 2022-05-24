Встреча Зеленского и Байдена состоится позже

11:13 19 августа Киев, Украина

Из сообщения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы стало известно об изменении даты встречи президентов Украины и США. Сегодня, 19 августа, в министерстве иностранных дел уточнили, что встреча переносится всего на один день и состоится 31 августа в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что встреча состоится 30 августа.

"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге.

Известно, что предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет. Также Зеленский посетит штат Калифорния.

Кулеба добавил, что события в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США.

"То, что происходит в Афганистане сейчас, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты", - подытожил Кулеба.

Ранее в ОП озвучили ожидания от встречи Зеленский-Байден. Зеленский и Байден подпишут в США ряд документов о партнерстве, в частности, в оборонной и космической сферах, заявили в ОП.