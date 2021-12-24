Встреча Нормандской четверки 28 августа не состоится

16:21 25 Август Киев, Украина

Встреча советников глав стран "Нормандской четверки", которая должна была состояться 28 августа, отменена по инициативе принимающей стороны.





В офисе президента Украины подтвердили информацию.

"Встреча советников лидеров государств-участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна", - сообщает пресс-служба президента.

О новой дате встречи пока не сообщают.







