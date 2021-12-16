Вспышка коронавируса в Лукьяновском СИЗО

В женском отделении Лукьяновского следственного изолятора обнаружена арестованная, инфицированная коронавирусной инфекцией. Кроме того, болезнь выявлена у одного из охранников спецучреждения.

В Министерстве юстиции изданию подтвердили со ссылкой на директора Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Сергея Васильева, что заражение обнаружили у работника СИЗО и у взятой под стражу женщины.

Коронавирус обнаружили у обоих зараженных 24 июля. Болезнь у них проходила бессимптомно. Состояние обоих сейчас удовлетворительное.

В то же время, изолировали и перевели под медицинское наблюдение 21 человека, с которыми контактировали зараженные.

Напомним, что 28 июля в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова произошла вспышка коронавируса.