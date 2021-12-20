Вскоре состоится встреча Зеленского, Меркель и Макрона по Донбассу

10:59 05 Апрель Киев, Украина

Обострение ситуации на Донбассе вызвало обеспокоенность у членов нормандской четверки. Хотя, у одного из них – Путина – нет никакого беспокойства по поводу главного вопроса переговоров группы.

Напомним, что Меркель и Макрон призвали Путина к встрече в нормандском формате, а также необходимости того, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе. В Кремле такое предложение отрицают.

Сразу же после видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина с Меркель и Макроном 30 марта, должен был состояться разговор лидеров трех стран уже без Путина.

И вот, сегодня, ссылаясь на информацию из дипломатических кругов, Зеркало недели сообщило о предстоящей в ближайшие дни трехсторонней встрече президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Один из источников издания отметил, что "пока нет никакой ясности о его дате и времени". "Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе", - заявил он.

Отмечается, что основной темой разговора станет "обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим".

В Офисе президента заявили, что Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься.