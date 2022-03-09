Всеукраинский опрос 25 октября: Зеленский озвучил первый вопрос 

Глава государства в новом видеообращении задал первый вопрос из пяти, на который украинцам предстоит ответить 25 октября.
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время местных выборов 25 октября поставит украинцам пять вопросов.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не вовлечена в проведение опроса на местных выборах 25 октября, которое инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не вовлечена в проведение опроса на местных выборах 25 октября, которое инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.
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