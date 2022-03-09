Всеукраинский опрос 25 октября: Зеленский озвучил первый вопрос 

14:48 14 Октябрь Киев, Украина

Глава государства в новом видеообращении задал первый вопрос из пяти, на который украинцам предстоит ответить 25 октября

"Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой, и мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов. Итак, вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай! Будет так, как решишь ты, потому что Украина - это ты!" - отметил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время местных выборов 25 октября поставит украинцам пять вопросов.



Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не вовлечена в проведение опроса на местных выборах 25 октября, которое инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.