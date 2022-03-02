Всемирный конгресс украинцев обратился к правительству Германии из-за "Северного потока-2"

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обратился с призывом к украинским и восточноевропейским громадам поддержать введение моратория на строительство "Северного потока-2".
Об этом сообщает пресс-служба ВКУ.
Подчеркивается, что мораторий должен дать возможность:
- разъяснить стратегические последствия "Северного потока - 2", особенно в отношении безопасности Украины и восточноевропейских государств - членов ЕС;
- провести детальную оценку жизненного цикла проекта и изучить его влияние на климат, должен сделать независимый орган;
- способствовать осуществлению общей европейской энергетической политики;
- урегулировать трансатлантические разногласия, связанные с "Северным потоком - 2", обсудить основные спорные вопросы между ЕС и Кремлем и пересмотреть "Северный поток - 2" в свете этой дискуссии.
ВКУ акцентирует внимание на том, что "Северный поток 2":
- подрывает европейскую сплоченность и трансатлантические отношения;
- конфликтует с новыми европейскими и немецкими климатическими целями;
- угрожает и без того нестабильной безопасности Украины и противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.
- разъяснить стратегические последствия "Северного потока - 2", особенно в отношении безопасности Украины и восточноевропейских государств - членов ЕС;
- провести детальную оценку жизненного цикла проекта и изучить его влияние на климат, должен сделать независимый орган;
- способствовать осуществлению общей европейской энергетической политики;
- урегулировать трансатлантические разногласия, связанные с "Северным потоком - 2", обсудить основные спорные вопросы между ЕС и Кремлем и пересмотреть "Северный поток - 2" в свете этой дискуссии.
ВКУ акцентирует внимание на том, что "Северный поток 2":
- подрывает европейскую сплоченность и трансатлантические отношения;
- конфликтует с новыми европейскими и немецкими климатическими целями;
- угрожает и без того нестабильной безопасности Украины и противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.
"ВКУ призывает все украинские и восточноевропейские громады, а также всех друзей Украины поддержать этот призыв и призвать свои правительства поддержать мораторий против Северного Потока 2", - резюмировали во Всемирном конгрессе украинцев.
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