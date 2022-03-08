Все регионы Украины переведены в зеленую зону карантина

10:32 09 Июнь Киев, Украина

С сегодняшнего дня по всей Украине действуют самые слабые карантинные ограничения, соответствующие требованиям "зеленой зоны".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.