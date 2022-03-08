Все регионы Украины переведены в зеленую зону карантина

С сегодняшнего дня по всей Украине действуют самые слабые карантинные ограничения, соответствующие требованиям "зеленой зоны".
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, в Украине уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 16 областях этот показатель ниже определенного.
Уровень госпитализации по стране на 8 июня составляет 15,5 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом - 17% при предельном показателе 65%.
В Киеве показатель уровня заболеваемости COVID-19 составляет 169, уровень госпитализаций - 13,4 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 9,9% при предельном показателе 65%.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии