Все, кто захочет купить  "Массандру", станут нарушителями украинского законодательства

20:42 08 декабря Киев, Украина

Попытка РФ продать предприятие "Массандра" является продолжением преступной деятельности России, а все, кто попытается купить производство, станут нарушителями закона.

Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

"На 14 декабря российская оккупационная администрация в Крыму запланировала аукцион, в ходе которого собираются продать "Массандру". Сегодня, 8 декабря, проходит время регистрации участников. Попытки передать предприятие в частные руки - это продолжение преступления, которое началось с так называемой "национализации" оккупационной администрацией в 2014 году. Я хотел бы предостеречь всех, кто рассматривает возможность принять в этом участие. Есть такое понятие как "покушение на совершение преступления". Все, кто будут пытаться "купить" "Массандру", станут нарушителями закона. Ведь все они знают, что "Массандра" не принадлежит тем, кто сейчас пытается продать. Она украдена. Тот субъект, который незаконным способом вступит эту собственность, также присоединится к этому хищению. Против него будет применен весь возможный спектр мер реагирования, в том числе - на международном уровне. Уже есть прецеденты, когда захватчики вынуждены нести ответственность за захваченную в Крыму собственность, есть выигранные суды", - отметил Резников.

Чиновник выразил уверенность, что ни одна структура, которая имеет репутацию, работает за пределами Крыма и действительно могла бы быть заинтересована в сохранении и развитии предприятия, не пойдет на эту сделку. Ведь в таком случае гарантированно окажется под санкциями и не сможет работать в цивилизованном мире.

"Хочу подчеркнуть, что "Массандра" - это не просто производство, или земля, или какие-то другие активы. Это часть настоящего культурного наследия украинского Крыма, и Украины в целом, это уникальные коллекции вин и традиции виноделия. Это сложная экосистема. Есть реальная угроза, что все это просто уничтожат. Растянут. Ценные земли отдадут под застройку. Это точно не в интересах Крыма и крымчан. Украинская власть будет следить за этой ситуацией, действовать решительно и системно", - сказал вице-премьер-министр.

Алексей Резников отметил, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:



1) инициировать национальные санкции;



2) инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;



3) обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки.



Напомним, во время заочного голосования 14 октября "депутаты" подконтрольного России так называемого парламента оккупированного Крыма согласовали проведение "приватизации" Производственно-аграрного объединения "Массандра" до конца этого года.