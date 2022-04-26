ВРУ зарегистрировала законопроект президента о перенаправлении средств из Фонда COVID-19 на поддержку предпринимателей

10:42 27 ноября Киев, Украина

Статус "неотложный" получил зарегистрированный президентом законопроект о внесении изменений в статью 28 Государственного бюджета на 2021 год. Данный законопроект подразумевает перенаправление средств из Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку малого бизнеса Украины.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Целью разработки законопроекта является обеспечение предоставления социальной поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия усиленных ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в объяснительной записке.

В частности, предлагается предусмотреть возможность направления средств из Фонда борьбы с COVID-19 на мероприятия по оказанию: одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер; одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников; одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.