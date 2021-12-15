ВРУ уходит на карантин до 13 апреля

20:37 18 Март Киев, Украина

Введение локдауна в столице стало причиной внеочередного заседания Верховной Рады. Заседание состоится 19 марта в 13:00 , после него депутаты отправятся на вынужденные "трехнедельные каникулы".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной Рады.

"На 13:00 пятницы 19 марта планируется внеочередное заседание Верховной Рады", - говорится в сообщении.

На заседании планируется рассмотреть два вопроса:



- внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года;



- проект 5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты).