ВРУ уходит на карантин до 13 апреля

Введение локдауна в столице стало причиной внеочередного заседания Верховной Рады. Заседание состоится 19 марта в 13:00 , после него депутаты отправятся на вынужденные "трехнедельные каникулы".
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной Рады.
На заседании планируется рассмотреть два вопроса:
- внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года;
- проект 5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты).
- внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года;
- проект 5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты).
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