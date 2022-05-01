ВРУ приняла законопроект "О виртуальных активах"

230 народных депутатов ВРУ одобрили проект закона относительно легализации криптовалюты.
"Украина на шаг ближе к легализации криптовалюты, биткоинов и виртуальных активов. Это исторический момент. Изменения, которые развивают мировую экономику, скоро у нас в стране", - написал в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, международные криптокомпании смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Проект закона №3637 "О виртуальных активах", разработанный Министерством цифровой трансформации Украины, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ, был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня 2020 года.
"Украина на шаг ближе к легализации криптовалюты, биткоинов и виртуальных активов. Это исторический момент. Изменения, которые развивают мировую экономику, скоро у нас в стране", - написал в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, международные криптокомпании смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Проект закона №3637 "О виртуальных активах", разработанный Министерством цифровой трансформации Украины, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ, был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня 2020 года.
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