ВРУ: кассовые аппараты будут обязательны с 2022 года

14:24 01 декабря Киев, Украина

Несмотря на протесты киевских предпринимателей, ВРУ 1 декабря приняла законопроект о введении кассовых аппаратов для ФОП с отсрочкой на год.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что документ даст возможность работать малому бизнесу и при этом не позволит уходить от налогообложения недобросовестным предпринимателям.

Согласно закону, плательщики единого налога второй - четвертой групп будут обязаны иметь кассовые аппараты с 2022 года. Объем их дохода в течение календарного года не должен превышать предельный объем дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

При этом из него исключили нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

До 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.