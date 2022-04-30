ВРУ: кассовые аппараты будут обязательны с 2022 года

Несмотря на протесты киевских предпринимателей, ВРУ 1 декабря приняла законопроект о введении кассовых аппаратов для ФОП с отсрочкой на год.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что документ даст возможность работать малому бизнесу и при этом не позволит уходить от налогообложения недобросовестным предпринимателям.
Согласно закону, плательщики единого налога второй - четвертой групп будут обязаны иметь кассовые аппараты с 2022 года. Объем их дохода в течение календарного года не должен превышать предельный объем дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.
При этом из него исключили нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.
Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).
До 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что документ даст возможность работать малому бизнесу и при этом не позволит уходить от налогообложения недобросовестным предпринимателям.
Согласно закону, плательщики единого налога второй - четвертой групп будут обязаны иметь кассовые аппараты с 2022 года. Объем их дохода в течение календарного года не должен превышать предельный объем дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.
При этом из него исключили нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.
Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).
До 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.
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