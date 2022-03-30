ВР утвердила Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

12:29 05 ноября Киев, Украина

Верховной Радой принята за основу антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы, документ также предполагает внесение изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" с целью повышения эффективности механизмов мониторинга и координации реализации антикоррупционной политики.
 
Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания в четверг, 5 ноября.
 
"За" проголосовали 320 народных депутатов.
фото: голосование за законопроект 4135

Стратегия базируется на сочетании двух подходов:
▪️дальнейшее совершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции (раздел II и IV проекта Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы);
 
▪️минимизация коррупции в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения самых успешных отраслевых реформ (Раздел III проекта стратегии).
 
Положения документа также направлены на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.