ВР утвердила Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

12:29 05 ноября Киев, Украина

Верховной Радой принята за основу антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы, документ также предполагает внесение изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" с целью повышения эффективности механизмов мониторинга и координации реализации антикоррупционной политики.

Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания в четверг, 5 ноября.

"За" проголосовали 320 народных депутатов.



Стратегия базируется на сочетании двух подходов:

▪️дальнейшее совершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции (раздел II и IV проекта Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы);

▪️минимизация коррупции в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения самых успешных отраслевых реформ (Раздел III проекта стратегии).

Положения документа также направлены на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.