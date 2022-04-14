Временная поверенная в делах США: коррупция внутри страны и российская агрессия стоят на пути евроатлантической интеграции Украины

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уверена, что на пути к евроатлантической интеграции Украины стоят как внешние преграды - это агрессия и дезинформация со стороны России, так и внутренние - коррупция внутри страны и российские марионетки у власти.
Об этом она сказала во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу".
Дипломат подчеркнула, что сейчас перед Украиной стоят как внешние, так и внутренние вызовы на пути евроатлантической интеграции.
"С внешней стороны Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах: оккупация и попытка аннексии Крыма, Россия ведет конфликт на Донбассе, кибератаки и распространяет дезинформацию как с российской территории, так и со стороны управляемых Россией марионеток, некоторые из которых сидят в Верховной Раде даже сегодня", - заявила Квин.
В то же время дипломат подчеркнула, что не все вызовы, с которыми сталкивается Украина, являются внешними.
"С внутренней стороны - это борьба с коррупцией и личными корыстными интересами (олигархов. - Ред.), которая не менее важна и жизненно необходима для противодействия дезинформации", - сказала Квин.
"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.
Кристина Квин подчеркнула, что личные интересы определенных лиц совпадают с интересами РФ и российских марионеток с целью "распространения антизападного нарратива, особенно через медиа-холдинги и социальные сети".
Она добавила, что эти лица распространяют утверждение, что западные партнеры Украины якобы пытаются управлять украинскими внутренними делами из-за границы.
"По нашему мнению, этот нарратив очень ложный, поскольку на самом деле он переворачивает реальность с ног на голову", - сказала Квин.
Также она напомнила, что помощь и поддержка западных партнеров для Украины предоставляются по запросу Украины.
"Я бы сказала, что определенные корыстные личные интересы пытаются осуществлять внешний контроль над Украиной. Их главная цель - личное обогащение, добытое любым возможным способом, в том числе с помощью взяточничества, принуждения и даже присоединения к внешним силам, которые хотят видеть провал евроинтеграции Украины", - подчеркнула Квин.Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин.
Дипломат подчеркнула, что сейчас перед Украиной стоят как внешние, так и внутренние вызовы на пути евроатлантической интеграции.
"С внешней стороны Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах: оккупация и попытка аннексии Крыма, Россия ведет конфликт на Донбассе, кибератаки и распространяет дезинформацию как с российской территории, так и со стороны управляемых Россией марионеток, некоторые из которых сидят в Верховной Раде даже сегодня", - заявила Квин.
В то же время дипломат подчеркнула, что не все вызовы, с которыми сталкивается Украина, являются внешними.
"С внутренней стороны - это борьба с коррупцией и личными корыстными интересами (олигархов. - Ред.), которая не менее важна и жизненно необходима для противодействия дезинформации", - сказала Квин.
"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.
Кристина Квин подчеркнула, что личные интересы определенных лиц совпадают с интересами РФ и российских марионеток с целью "распространения антизападного нарратива, особенно через медиа-холдинги и социальные сети".
Она добавила, что эти лица распространяют утверждение, что западные партнеры Украины якобы пытаются управлять украинскими внутренними делами из-за границы.
"По нашему мнению, этот нарратив очень ложный, поскольку на самом деле он переворачивает реальность с ног на голову", - сказала Квин.
Также она напомнила, что помощь и поддержка западных партнеров для Украины предоставляются по запросу Украины.
"Я бы сказала, что определенные корыстные личные интересы пытаются осуществлять внешний контроль над Украиной. Их главная цель - личное обогащение, добытое любым возможным способом, в том числе с помощью взяточничества, принуждения и даже присоединения к внешним силам, которые хотят видеть провал евроинтеграции Украины", - подчеркнула Квин.Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин.
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